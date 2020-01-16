175-летие Абая: какие мероприятия пройдут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О подготовительных мероприятиях к проведению 175-летнего юбилея Абая рассказали в Министерстве культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 30 октября 2019 года был утвержден республиканский план по проведению мероприятий, посвященных юбилею Абая, чтобы все мероприятия были организованы на высоком уровне. План охватывает 82 пункта. Согласно плану будут проведены более 500 мероприятий международного, республиканского, областного значения», - рассказал вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов в ходе пресс-конференции в СЦК.

По словам вице-министра, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, а также областей подготовили свои региональные планы. Так, в рамках 175-летия Абая по всему Казахстану будут организованы научно-исследовательские, творческие, познавательные, культурно-массовые мероприятия. Вице-министр сообщил, что старт юбилейным мероприятиям будет дан 21 января в Нур-Султане.

«По первому пункту плана Министерство информации и общественного развития подготовило программу брейн-клуба в честь 175-летия Абая. Планируется, что 21 января 2020 года в театре «Астана Опера» будет дан старт мероприятиям, посвященным юбилею поэта с участиями звезд эстрады. В концерте примут участие Алибек Днишев, Роза Рымбаева, коллективы театров «Астана Опера», «Астана балет» и другие творческие коллективы. На сегодняшний день идет подготовительная работа к концерту», - проинформировал Нургиса Дауешов.

Он напомнил, что в этом году планируется снять документальный фильм о жизни, наследии и творчестве Абая. Большие мероприятия пройдут и на Родине Абая – Жидебае.

«На сегодня Национальный центр поддержки кино принимает заявки на создание документального фильма и короткометражного кино со стороны режиссеров. В этом году планируется выпустить три документальных фильма об Абае. А летом в родном Жидебае планируется организовать театральную постановку, концерты традиционных исполнителей, айтысы, выставки редких книг и мастеров, национальные спортивные мероприятия и другие различные культурные мероприятия», - перечислил вице-министр культуры и спорта.





Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

9 января 2020 года вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».