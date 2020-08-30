175-летие Абая: Госкомиссия высоко оценила обновленный театр в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее члены государственной​ комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая​ посетили театр имени выдающегося мыслителя, в котором был проведен ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В этот юбилейный год театр подвергся масштабной реконструкции. Несмотря на это, коллективу удалось сохранить его историческую особенность. Храм искусства стал просторным и светлым. Горожан и гостей города ждет совершенно новая сцена и зрительный зал, где реализовано особенное акустическое решение, установлена система кондиционирования.

В новом театральном сезоне храм искусства встретит зрителей полностью обновлённым.

«Члены госкомиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая осмотрели здание и высоко оценили обновленный театр в Семее», - отметили в инфоцентре.

В ведомстве сообщили, что областной казахский музыкально-драматический театр имени Абая является самым первым храмом искусства, среди всех казахских театров. История театра берет начало с премьеры пьесы «Енлик – Кебек», поставленной в 1917 году под руководством Мухтара Ауэзова. В 1934 году театр открыл свой занавес пьесой Ильяса Жансугурова «Кек». За 85 лет в театре состоялось более 300 премьер спектаклей, приглашено в общем количестве более 80 миллионов зрителей.

Профессиональный русский театр в Семее появился в 1937 году, выйдя из любительского Театра рабочей молодежи. За 83-летнюю историю коллектива театра сменилось несколько поколений артистов. В 1975 году театру было присвоено имя Федора Достоевского, и с ним коллектив не раз становился лауреатом международных, всесоюзных и республиканских фестивалей.

Театр имени Абая объединил в себе два храма искусства с богатой историей​ в 1997 году. Спустя несколько лет к театру присоединился Молодежный театр «Дарига Ай», являющийся также лауреатом республиканских, международных конкурсов и фестивалей.

Напомним, 29 августа в Семей прибыла делегация во главе с госсекретарём РК Крымбеком Кушербаевым.

Как сообщалось ранее, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.

Фото: Инфоцентр г.Семей



