175-летие Абая: Госкомиссия высоко оценила обновленный театр в Семее
СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее члены государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая посетили театр имени выдающегося мыслителя, в котором был проведен ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.
В этот юбилейный год театр подвергся масштабной реконструкции. Несмотря на это, коллективу удалось сохранить его историческую особенность. Храм искусства стал просторным и светлым. Горожан и гостей города ждет совершенно новая сцена и зрительный зал, где реализовано особенное акустическое решение, установлена система кондиционирования.
В новом театральном сезоне храм искусства встретит зрителей полностью обновлённым.
«Члены госкомиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая осмотрели здание и высоко оценили обновленный театр в Семее», - отметили в инфоцентре.
В ведомстве сообщили, что областной казахский музыкально-драматический театр имени Абая является самым первым храмом искусства, среди всех казахских театров. История театра берет начало с премьеры пьесы «Енлик – Кебек», поставленной в 1917 году под руководством Мухтара Ауэзова. В 1934 году театр открыл свой занавес пьесой Ильяса Жансугурова «Кек». За 85 лет в театре состоялось более 300 премьер спектаклей, приглашено в общем количестве более 80 миллионов зрителей.
Профессиональный русский театр в Семее появился в 1937 году, выйдя из любительского Театра рабочей молодежи. За 83-летнюю историю коллектива театра сменилось несколько поколений артистов. В 1975 году театру было присвоено имя Федора Достоевского, и с ним коллектив не раз становился лауреатом международных, всесоюзных и республиканских фестивалей.
Театр имени Абая объединил в себе два храма искусства с богатой историей в 1997 году. Спустя несколько лет к театру присоединился Молодежный театр «Дарига Ай», являющийся также лауреатом республиканских, международных конкурсов и фестивалей.
Напомним, 29 августа в Семей прибыла делегация во главе с госсекретарём РК Крымбеком Кушербаевым.
Как сообщалось ранее, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.
Фото: Инфоцентр г.Семей
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