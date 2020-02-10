+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -26 °С
Алматы: 3 °С
USD 379.04 EUR 415.05
RUB 5.93 CNY 54.29
Скачать
Новости
Вся лента >>>

175-летие Абая: айтыс среди студентов пройдет в Караганде

10 Февраля 2020 22:55
Поделиться:
175-летие Абая: айтыс среди студентов пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском государственном техническом университете к 175-летию великого поэта Абая проведут республиканский студенческий айтыс «Өлең – сөздің патшасы».

Новости по теме
Основные торжества в честь 175-летия Абая в Семее пройдут в новом спорткомплексе – Ермак Салимов
Международный пленэр в честь 175-летия Абая пройдет в ВКО 175-летие Абая: солисты «Астана Опера» выступили на Балканах Лекции «Абай жаққан бір сәуле...» проведёт карагандинская детская библиотека имени Абая

Республиканский студенческий айтыс проведут, чтобы пропагандировать народное искусство и творчество Абая среди молодежи. Состязание пройдет 28 февраля.

В состав жюри вошли айтыскеры и акыны Карагандинской области, среди которых неоднократный победитель соревнований Дидар Хамиев. Председателем жюри станет профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Аманжол Альтаев.

Планируется, что примут участие студенты вузов из нескольких регионов страны. Помимо КарГТУ и КарГУ им. Е.А. Букетова, соревноваться между собой будут студенты из Казахского национального университета искусств, Павлодарского государственного педагогического университета, алматинской академии «Кайнар», Южно-Казахстанского государственного университета, Евразийского национального университета, Кызылординского государственного университета и Государственного университета из города Семей.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Культура, Абай,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив