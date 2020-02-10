175-летие Абая: айтыс среди студентов пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском государственном техническом университете к 175-летию великого поэта Абая проведут республиканский студенческий айтыс «Өлең – сөздің патшасы».

Республиканский студенческий айтыс проведут, чтобы пропагандировать народное искусство и творчество Абая среди молодежи. Состязание пройдет 28 февраля.

В состав жюри вошли айтыскеры и акыны Карагандинской области, среди которых неоднократный победитель соревнований Дидар Хамиев. Председателем жюри станет профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Аманжол Альтаев.

Планируется, что примут участие студенты вузов из нескольких регионов страны. Помимо КарГТУ и КарГУ им. Е.А. Букетова, соревноваться между собой будут студенты из Казахского национального университета искусств, Павлодарского государственного педагогического университета, алматинской академии «Кайнар», Южно-Казахстанского государственного университета, Евразийского национального университета, Кызылординского государственного университета и Государственного университета из города Семей.