175 лет исполнилось со дня рождения казахского поэта Жамбыла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполнилось 175 лет со дня рождения великого казахского поэта Жамбыла Жабаева, передает МИА «Казинформ».

Жамбыл Жабаев родился в семье кочевника Жабая. Ещё мальчиком Жамбыл научился играть на домбре. В 14 лет он решил уйти из дома и стать акыном. Искусству импровизации учился у акына Суюмбая.

Неоднократно побеждал в айтысах (соревнованиях) видных акынов конца XIX - начала XX веков. Из импровизаций дореволюционного периода записаны эпосы «Суранши-батыр» и «Утеген-батыр», сказки «Хан и акын», «Сказка о лентяе» и другие. В годы Второй мировой войны на всю страну прозвучали патриотические произведения Жамбыла Жабаева, среди них песнь «Ленинградцы, дети мои!», посвящённая защитникам блокадного Ленинграда.

Жамбыл умер 22 июня 1945 года, не дожив до своего столетия восемь месяцев. Его похоронили в Алма-Ате в саду, который он вырастил сам своими руками.

В 1955 году «Казахфильм» снял фильм «Жамбыл». Именем Жамбыла с 1938 по 1997 годы назывался город на юге Казахстана, который сейчас именуется Тараз. Область осталась называться Жамбылской. В городе ему установлен величественный памятник в полный рост. На проспекте Достык в Алматы ему установлен бронзовый памятник - акын с домброй, присевший у водопада. Отсюда начинается улица Жамбыла. Его имя присвоено Казахской государственной филармонии. Также его именем названо много улиц в других городах, в частности в России - переулок Жамбыла (б. Лештуков переулок) в Санкт-Петербурге и переулок Жамбыла в Липецке, улица Жамбыла в Нижнем Новгороде, Иркутске, а в Украине - улица Жамбыла Жабаева в Киеве.

Жамбыл много лет жил под Алма-Атой в посёлке, теперь носящем имя Музей Жамбыла, в 70 км к западу от Алматы и в 10 км от автомагистрали Алматы - Бишкек. После его смерти здесь в 1947 году был открыт Литературно-мемориальный музей Жамбыла, расположенный в доме, где акын прожил свои последние годы. Дом окружён садом, в глубине которого в 1946 году был воздвигнут мавзолей Жамбыла (архитектор А. Белоцерковский, эскизы народного художника Казахстана А. Кастеева). Имя Жамбыла носит областной драматический театр в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область).

В Казахстане в 2021 году отметят юбилей – 175-летие поэта-акына, «Гомера» казахской степи Жамбыла Жабаева. В рамках юбилейных мероприятий по всей стране будут реализованы свыше 500 социально-культурных, просветительских, научных и образовательных проектов. Кроме того, будет выпущен документальный фильм о жизни поэта, изданы новые сборники стихов, организованы айтысы и литературные конкурсы, книжные и художественные выставки, напечатаны памятные монеты и почтовые марки, посвященные юбилею знаменитого акына.

Напомним, Президентом Республики Казахстан был издан специальный Указ «О создании государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева» для обеспечения высокого организационного и содержательного уровня юбилейных мероприятий. 25 февраля т.г. под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось первое заседание госкомиссии.

26 февраля Госсекретарь РК К. Кушербаев с участием общественных деятелей торжественно возложил цветы к памятнику казахскому поэту Жамбылу в столице. В этот же день в Нур-Султане, в новом здании государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева, был дан официальный старт празднованию юбилея поэта.

«Жамбыл занимает особое место в казахской литературе и культуре. Поэт в качестве импровизатора поднял на высокий уровень импровизаторское искусство. Айтыс с участием Жамбыла всегда отличался своей глубиной, живописностью, своей историей и за это народ его любил. Жамбыл стал не только гордостью казахского народа, но и вершиной поэзии мирового уровня», - сказала на торжественном мероприятии министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Гости ознакомились с экспозицией музея Жамбыла Жабаева, организованной в фойе театра.

Артисты показали зрителям театрализованное представление «Жыр алыбы – Жамбыл», раскрывающее самобытность и талант великого акына. В литературно-музыкальной композиции прозвучали отрывки из знаменитых айтысов с участием Жамбыла, его известные стихи «Кең байтақҚазақстаным», «Ақындарғаарнау», «Күләшқа», легендарная поэма «Ленинградцы – дети мои!» и другие произведения.

В концерте также приняли участие артисты Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Н.Тлендиева, театра «Жастар», театра «Астана Балет», солисты этно-ансамбля «Қорқыт», фольклорно-этнографического ансамбля «Құлансаз», Жамбылской областной филармонии имени К.Азербаева, ансамбль комузистов «Акак» (Кыргызстан).

В Алматы также состоялся музыкально-поэтический вечер «Жыр алыбы Жамбыл», посвященный 175-летию великого акына. Кроме того, в честь поэта были организованы книжные выставки.

В конце января мероприятия, приуроченные к юбилею Жамбыла, стартовали в Таразе.