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175 человек выздоровели от пневмонии с признаками КВИ в РК

26 Ноября 2021 08:31
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175 человек выздоровели от пневмонии с признаками КВИ в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 92 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, один летальный исход и 175 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 82360, летальных случаев - 5130, выздоровевших - 73443.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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