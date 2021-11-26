175 человек выздоровели от пневмонии с признаками КВИ в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 92 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, один летальный исход и 175 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 82360, летальных случаев - 5130, выздоровевших - 73443.