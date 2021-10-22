08:00, 22 Октябрь 2021 | GMT +6
1742 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 178,
город Алматы - 292,
город Шымкент - 41,
Акмолинская область - 143,
Актюбинская область - 46,
Алматинская область - 89,
Атырауская область - 44,
Восточно-Казахстанская область - 105,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 52,
Карагандинская область - 139,
Костанайская область - 128,
Кызылординская область - 38,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 202,
Северо-Казахстанская область - 159,
Туркестанская область - 42.
Всего в стране выявлены 924802 заболевших.