Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

174 ветерана ВОВ проживают в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
9 Мая 2023, 10:43
174 ветерана ВОВ проживают в Узбекистане Фото: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Число проживающих в Узбекистане участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на данный момент составляет 174 человека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным министерства обороны Узбекистана, больше всего участников войны проживает в Ташкенте - 55. В Ташкентской области - 26, в Ферганской - 19, в Самаркандской и Кашкадарьинской - по 10, в Навоийской - 9, в Сурхандарьинской - 8, в Бухарской и Наманганской - по 7, в Андижанской и Джизакской - по 6, в Хорезмской - 5, в Каракалпакстане и Сырдарьинской области - по 3.

Число участников войны и тылового фронта, которым 100 и более лет, составляет 25 человек. Самому старшему ветерану - 112 лет. Самая молодая 78-летняя труженица тыла родилась в 1944 году в концлагере в Германии.

Согласно указу главы республики, в этом году каждому ветерану Великой Отечественной войны выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 18 млн сумов ($1,6 тысячи).


ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Узбекистан   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование
Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
Ребенок от трех родителей: британские врачи сообщили об успехе новаторской методики
Ребенок от трех родителей: британские врачи сообщили об успехе новаторской методики
Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу
Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу