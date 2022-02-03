174 пациента с КВИ находятся в состоянии крайней степени тяжести – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 126 829 человек получают лечение в Казахстане от коронавируса. 434 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 126 829 человек (–125 631+ и 1 198 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 192 пациент, на амбулаторном уровне – 116 637 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 434 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 174 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 84 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.