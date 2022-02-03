+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

174 пациента с КВИ находятся в состоянии крайней степени тяжести – Минздрав РК

3 Февраля 2022 09:02
Поделиться:
174 пациента с КВИ находятся в состоянии крайней степени тяжести – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 126 829 человек получают лечение в Казахстане от коронавируса. 434 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
Сколько подростков и беременных женщин получили вакцину от КВИ в Казахстане
Коронавирус: два города и 11 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне 8 785 187 человек привились вакциной от коронавируса в Казахстане Пневмония с признаками КВИ: 111 заболевших, шесть летальных исходов за сутки в РК

На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 126 829 человек (–125 631+ и 1 198 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 192 пациент, на амбулаторном уровне – 116 637 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 434 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 174 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 84 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько подростков и беременных женщин получили вакцину от КВИ в Казахстане
Коронавирус: два города и 11 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне
8 785 187 человек привились вакциной от коронавируса в Казахстане
Пневмония с признаками КВИ: 111 заболевших, шесть летальных исходов за сутки в РК
Популярное
1 Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
2 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
3 Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
4 Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
5 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
6 Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Читайте также
16371 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки
7656 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив