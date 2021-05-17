1738 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1738 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 367

город Алматы - 467

Актюбинская область - 73

Алматинская область - 299

Атырауская область - 77

Восточно-Казахстанская область - 76

Жамбылская область - 57

Западно-Казахстанская область - 20

Карагандинская область - 236

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 41

Северо-Казахстанская область - 7

Туркестанская область - 12

Итого выздоровевших в Казахстане – 317 741.