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    08:16, 17 Май 2021 | GMT +6

    1738 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1738 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 367

    город Алматы - 467

    Актюбинская область - 73

    Алматинская область - 299

    Атырауская область - 77

    Восточно-Казахстанская область - 76

    Жамбылская область - 57

    Западно-Казахстанская область - 20

    Карагандинская область - 236

    Кызылординская область - 4

    Мангистауская область - 2

    Павлодарская область - 41

    Северо-Казахстанская область - 7

    Туркестанская область - 12

    Итого выздоровевших в Казахстане – 317 741.


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