08:16, 17 Май 2021 | GMT +6
1738 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1738 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 367
город Алматы - 467
Актюбинская область - 73
Алматинская область - 299
Атырауская область - 77
Восточно-Казахстанская область - 76
Жамбылская область - 57
Западно-Казахстанская область - 20
Карагандинская область - 236
Кызылординская область - 4
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 41
Северо-Казахстанская область - 7
Туркестанская область - 12
Итого выздоровевших в Казахстане – 317 741.