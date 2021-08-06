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1736 больных Covid-19 находятся в стационарах Атырауской области

6 Августа 2021 13:37
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1736 больных Covid-19 находятся в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 1736 человек с Covid-19 проходят лечение в стационарах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 340 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в Атырау подтверждено 230 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 28 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 26 заболевших, в Индерском районе - 11, в Исатайском районе - 11, Кызылкугинском районе - 12, Курмангазинском районе - 11, в Макатском районе - пять, в Махамбетском районе - шесть человек.

Заболевание у 230 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 110 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 258 человек.
В настоящее время лечение получают: в домашних условиях - 5 333 человека, в модульной больнице - 195, во второй областной больнице – 200 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 76, в кардиоцентре - 105, в жележнодорожной больнице - 108 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 410, в областной больнице - 94 пациента, в общежитиях - 108, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 440 человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.

Как ранее сообщалось, 70% аппаратов ИВЛ загружено в стационарах Атырау.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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