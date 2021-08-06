1736 больных Covid-19 находятся в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 1736 человек с Covid-19 проходят лечение в стационарах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 340 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в Атырау подтверждено 230 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 28 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 26 заболевших, в Индерском районе - 11, в Исатайском районе - 11, Кызылкугинском районе - 12, Курмангазинском районе - 11, в Макатском районе - пять, в Махамбетском районе - шесть человек.