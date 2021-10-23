08:00, 23 Октябрь 2021 | GMT +6
1732 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1732 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 172,
город Алматы - 234,
город Шымкент - 44,
Акмолинская область - 148,
Актюбинская область - 42,
Алматинская область - 105,
Атырауская область - 29,
Восточно-Казахстанская область - 110,
Жамбылская область - 33,
Западно-Казахстанская область - 51,
Карагандинская область - 161,
Костанайская область - 131,
Кызылординская область - 40,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 225,
Северо-Казахстанская область - 165,
Туркестанская область - 33.
Всего в стране выявлено 926534 заболевших.