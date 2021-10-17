08:16, 17 Октябрь 2021 | GMT +6
1731 казахстанец выздоровел от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1731 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 196,
город Алматы - 377,
город Шымкент - 50,
Акмолинская область - 51,
Алматинская область - 221,
Атырауская область - 8,
Восточно-Казахстанская область - 190,
Жамбылская область - 53,
Западно-Казахстанская область - 122,
Карагандинская область - 137,
Костанайская область - 137,
Кызылординская область - 37,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 24,
Северо-Казахстанская область - 84,
Туркестанская область - 36.
Итого выздоровевших в Казахстане - 858661.