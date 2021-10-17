1731 казахстанец выздоровел от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1731 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 196,

город Алматы - 377,

город Шымкент - 50,

Акмолинская область - 51,

Алматинская область - 221,

Атырауская область - 8,

Восточно-Казахстанская область - 190,

Жамбылская область - 53,

Западно-Казахстанская область - 122,

Карагандинская область - 137,

Костанайская область - 137,

Кызылординская область - 37,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 24,

Северо-Казахстанская область - 84,

Туркестанская область - 36.

Итого выздоровевших в Казахстане - 858661.