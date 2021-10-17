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    08:16, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    1731 казахстанец выздоровел от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1731 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 196,

    город Алматы - 377,

    город Шымкент - 50,

    Акмолинская область - 51,

    Алматинская область - 221,

    Атырауская область - 8,

    Восточно-Казахстанская область - 190,

    Жамбылская область - 53,

    Западно-Казахстанская область - 122,

    Карагандинская область - 137,

    Костанайская область - 137,

    Кызылординская область - 37,

    Мангистауская область - 8,

    Павлодарская область - 24,

    Северо-Казахстанская область - 84,

    Туркестанская область - 36.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 858661.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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