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    08:16, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    1730 казахстанцев выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1730 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 300,

    город Алматы - 175,

    город Шымкент - 11,

    Акмолинская область - 122,

    Актюбинская область - 18,

    Алматинская область - 157,

    Атырауская область - 62,

    Восточно-Казахстанская область - 133,

    Жамбылская область - 11,

    Западно-Казахстанская область - 206,

    Карагандинская область - 155,

    Костанайская область - 10,

    Кызылординская область - 26,

    Мангистауская область - 132,

    Павлодарская область - 141,

    Северо-Казахстанская область - 29,

    Туркестанская область - 42.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 887705.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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