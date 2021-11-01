1730 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1730 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 300,

город Алматы - 175,

город Шымкент - 11,

Акмолинская область - 122,

Актюбинская область - 18,

Алматинская область - 157,

Атырауская область - 62,

Восточно-Казахстанская область - 133,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 206,

Карагандинская область - 155,

Костанайская область - 10,

Кызылординская область - 26,

Мангистауская область - 132,

Павлодарская область - 141,

Северо-Казахстанская область - 29,

Туркестанская область - 42.

Итого выздоровевших в Казахстане - 887705.



