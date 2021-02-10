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    12:13, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    173 улицы заасфальтировали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в 2020 году было отремонтировано и заасфальтировано 173 улицы, построено два моста. Об этом сообщил аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежегодно количество транспорта увеличивается, естественно наблюдается нагрузка на дорожную инфраструктуру. Мы свыше 100 км дорог заасфальтировали. Это 173 улицы. Также завершили строительство мостов через канал Нура-Есиль, и реку Есиль. В этом году мы дадим проезд по этим участкам. Когда эти мосты заработают, проспект Мангилик ел и другие проспекты в этом районе значительно разгрузятся приблизительно до 30%», - сообщил Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением.

    Ранее аким рассказал, как в городе развиваются жилые массивы.

    Кроме того А. Кульгинов высказался по поводу LRT. Он сообщил , что работа по легкорельсовому транспорту ведется с банками по привлечению инвестиций.


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