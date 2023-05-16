173 села Жамбылской области обеспечены высокоскоростной мобильной связью 4G

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Высокоскоростной мобильный Интернет приходит в населенные пункты Жамбылской области. Только за минувший год в регионе почти вдвое увеличилось количество сел, обеспеченных 4G-Интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря о ходе реализации Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» и обеспеченности Интернетом сельских территорий, руководитель управления цифровых технологий Руслан Нокрабеков отметил, что в минувшем 2022 году по области было построено семь базовых станций сотовых операторов.

«Благодаря этому, на сегодняшний день 173 населенных пункта обеспечено высокоскоростным мобильным Интернетом 4G, 70 - сетью 2G, 124 - 3G. К 2025 году планируется сетями 4G охватить все населенные пункты», - сообщил руководитель ведомства.

По данным ведомства, в 2022 году из 371 населенного пункта Жамбылской области, волоконно-оптической линией связи было охвачено 183, 86 сел было обеспечено высокоскоростным мобильным 4G-Интернетом, 276 населенных пунктов - высокоскоростным Интернетом 3G и 2G.

«100-процентный охват системой видеонаблюдения обеспечен в средних школах областного центра, - подчеркнул спикер. – В 60 школах Тараза установлено по 10 камер, связанных в единую систему. Свыше 100 камер установлено в районных школах. Планируется 100-процентный охват видеонаблюдением всех объектов образования. Запущен пилотный проект «Родительский контроль», объединяющий информационные базы данных о ребенке, и передающий информацию о нем родителям».

Программа «Сергек» призвана обеспечивать общественный порядок. В Таразе для этого устанавливают свыше 1 200 камер наблюдения – в жилых массивах, в микрорайонах, в местах большого скопления людей, на перекрестках, на участках повышенной аварийной опасности, сообщил Руслан Нокрабеков.

Всего в Жамбылской области 371 населенный пункт - четыре города и 367 сел.