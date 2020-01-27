173 прибывших из Китая жителя Атырауской области находятся под наблюдением врачей

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 173 человека, прибывших в последние дни из Китая, в течение 14 дней будут находиться под наблюдением врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все 173 жителя нашей области находятся дома. За ними будут вестись наблюдение 14 дней – таков инкубационный период у нового вируса. При первых же симптомах какого-либо заболевания, похожего на грипп или ОРВИ, они будут помещены в больницу», - рассказала главный инфекционист области Надя Ергалиева.





Говоря о ситуации в регионе с коронавирусом, главный инфекционист области напомнила, что на сегодня в Атырауской области не зафиксировано ни одного случая заболевания.





«В регионе эпидситуация стабильная. Как сообщают специалисты санитарно-карантинного пункта международного аэропорта «Атырау», все пассажиры, прибывающие из-за границы, проходят тщательный контроль при помощи тепловизора», - добавила Надя Ергалиева.



