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    13:50, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    173 казахстанских учителя поборются за звание «Лучший педагог» 2021 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году 173 учителя претендуют на звание «Лучший педагог», более 50 будут названы ими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    В преддверии профессионального праздника более пятидесяти учителей из разных уголков страны получат звание «Лучший педагог». Республиканская комиссия уже ведет работу по выбору лучших из лучших.

    Среди участников конкурса – 132 педагога дошкольного и среднего образования, 41 педагог технического и профессионального образования. Все они победители районных, городских и областных туров.

    «С прошлого года заявки, материалы для участия в конкурсе принимаются в электронном формате. На звание «Лучший педагог» могут претендовать учителя, которые работают в организациях образования и имеют непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент представления документов. В рамках конкурса будут учтены вклад педагога в развитие образования, результативность деятельности педагога и его профессиональное мастерство», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова.

    В состав Республиканской конкурсной комиссии вошли представители общественных объединений, неправительственных организаций, родительской общественности, НПП «Атамекен», журналисты, активные педагоги, представители Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки и другие.

    Республиканский конкурс «Лучший педагог» проводится с 2012 года. За это время в рамках конкурса отмечены около 500 педагогов дошкольного и среднего, технического и профессионального образования.

    Обладатели звания «Лучший педагог» получат нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 3 млн тенге (1000 МРП).

    Также в рамках закона «О статусе педагога» акиматы учредили местные награды с единовременными денежными выплатами. К примеру, в Павлодарской области победители областного конкурса получили премии в размере 300 МРП. В Восточно-Казахстанской области – в размере более 800 тысяч тенге из средств местного бюджета. В других регионах лучшие учителя также получили единовременные денежные вознаграждения в 300 МРП.


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