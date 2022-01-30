173 человека заболели ковидной пневмонией в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28.01.2022 г. зафиксированы 173 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 149 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 86311, летальных случаев - 5264, выздоровевших - 79693.