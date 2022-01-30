Новости
173 человека заболели ковидной пневмонией в Казахстане
30 Января 2022 10:52
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28.01.2022 г. зафиксированы 173 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 149 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме393 казахстанца с ковидом находятся в тяжелом состоянии Сколько казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса 12 611 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 86311, летальных случаев - 5264, выздоровевших - 79693.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
5 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Оставить комментарий
Читайте также
- Кызылординская область вышла из «красной» зоны по коронавирусу
- 393 казахстанца с ковидом находятся в тяжелом состоянии
- Около 625 тысяч человек провакцинированы Pfizer в Казахстане
- Сколько казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса
- 12 611 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 9475 человек заболели коронавирусом в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн