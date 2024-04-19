172,8 млрд тенге выплачено казахстанцам пособий по инвалидности и потере кормильца

С начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 152,7 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 20,1 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда РК.

По состоянию на 1 апреля 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 539,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 196,1 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 апреля 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 90,9 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 61,2 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Так, в т.г. размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы – 95 496 тенге, 2 группы – 76 397 тенге, 3 группы – 52 089 тенге.

По состоянию на 1 апреля 2024 средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 57 346 тенге, по потере кормильца – 58 543 тенге.