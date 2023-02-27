1723 казахстанца получают лечение от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1723 человека (–1 563+ и 160 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном лечении - 1 616 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa. За сутки у 33 человек выявлена коронавирусная инфекция.