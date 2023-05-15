172 тысячи казахстанских школьников окончат в этом году 11-й класс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году статус выпускника получат 172 тысячи казахстанских школьников. Они в этом году окончат 11-й класс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году более 288 тысяч выпускников оканчивают 9 класс, они будут определяться с дальнейшим обучением: продолжить в 10 классе или поступить в колледжи. 11 классов окончат более 172 тысяч выпускников школ, перед ними стоит выбор будущей профессии», - сказала на брифинге в СЦК первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.

Спикер отметила, что в этом году более 18 тысяч организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования готовятся к завершению учебного года. В них обучались более 5 млн обучающихся и воспитанников.

Также согласно приказу Министра просвещения РК занятия в школах завершаются 31 мая 2023 года. 30 мая – последний учебный день в этом учебном году.