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172 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане

26 Января 2022 08:27
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172 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 172 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, 1 летальный исход и 188 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано заболевших – 85740, летальных случаев - 5251, выздоровевших - 79065.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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