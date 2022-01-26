172 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 172 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, 1 летальный исход и 188 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано заболевших – 85740, летальных случаев - 5251, выздоровевших - 79065.



