172 ребенка потерялись на концерте в Атырау

АТЫРАУ.КАЗИНФОРМ - Гала-концерт звёзд эстрады в Атырау посетили около 16 тысяч человек. За вечер родители потеряли в толпе 172 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как уточнили в ведомстве, гала-концерт состоялся 28 апреля.

«С 19:00 до 00:00 часов к полицейским, мобилизованным на площади, поступило 172 заявления о пропаже детей. Из них 125 — дети в возрасте от 14 до 18 лет и 47 детей в возрасте от полутора до 14 лет», — рассказали в ведомстве.

Все дети были найдены и благополучно переданы родителям.