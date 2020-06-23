172 карагандинца удостоились медали «Халық алғысы»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня 172 жителя Карагандинской области были награждены медалью «Халык алғысы» за вклад в развитие страны, улучшение благосостояния народа. В их числе были представители медицины, правоохранительных органов, меценаты и волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в рамках общенационального онлайн-форума «BIZ BIRGEMIZ» состоялось награждение медалью «Халық алғысы». Эта государственная награда учреждена для поощрения особо отличившихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Солидарность, стойкость, сочувствие — это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. «Мы вместе» - это новый девиз нашего общества. Каждый день мы являемся свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями», - обратился к участникам онлайн-форума Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

От имени Президента страны группе карагандинцев вручил медали аким области Женис Касымбек. В регионе этой награды удостоены 172 человека, сообщил он. Это врачи и медсёстры, полицейские, волонтёры, меценаты, журналисты, работники культуры и искусства и других сфер.

В связи с карантинными требованиями на торжественное вручение смогли пригласить ограниченное число людей. Остальным доставят награду на рабочее место или домой.

Глава региона поблагодарил сограждан за неравнодушие, смелость и гражданскую позицию.

«Карагандинцы в очередной раз показали свою сплочённость. Среди нас немало людей, готовых прийти на помощь в трудную минуту. Я благодарен каждому. Основная нагрузка легла на плечи медицинских работников. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы облегчить их работу. От каждого из нас зависит, как скоро мы сможем вернуться к обычной жизни», - отметил Женис Касымбек.

Это особая награда, считает медицинская сестра Сауле Серикпаева. Она работает в доме престарелых посёлка Шахан. Их подопечные входят в группу высокого риска. Пожилых людей постарались окружить заботой и вниманием, чтобы не допустить заболевания.

Ляззат Кожахметова, руководитель общественного объединения «Талбесiк», во время ЧП взяла под свою опеку многодетные и малоимущие семьи. Стала своего рода связной между нуждающимися и меценатами. На призыв о помощи откликнулись бизнесмены и неравнодушные земляки. Сотни людей получили продуктовые наборы. Благодаря одному из спонсоров семь семей обрели собственное жильё.

Напомним, сегодня прошел общенациональный онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», к участникам которого обратился Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Медалью «Халық алғысы» по разным направлениям были награждены 343 гражданина. Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены учредить медаль «Халық алғысы» для поощрения особо отличившихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией.