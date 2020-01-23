172 человека спасли из снежных заносов в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из снежных заносов образовавшихся на дорогах Актюбинской области спасены 172 человека, из них 113 пассажиров направлены в пункты обогрева. Ряд областных дорог все еще закрыты из-за снега, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Как сообщили в ДЧС, 22 января в 17 часов поступило сообщение о том, что в Каргалинском районе на автодороге Актобе-Орск на развилке Рождество в снежном заносе застряла 21 автомашина, в 18 часов 50 минут все машины вызволены и были сопровождены в райцентр село Бадамша.

40 автомашин застряли вблизи поселка Кос-Истек Каргалинского района, им также оказали содействие и 100 пассажиров были размещены в Кос-Истекском сельском округе в пунктах обогрева.

В Мугалжарском районе в 19 часов 15 минут на дороге «Актобе-Астрахань» в снежном заносе оказалось 70 автомашин. Для эвакуации была направлена техника и спасатели, которые полностью завершили аварийно-спасательные работы лишь к часу ночи.

Такие же аварийно-спасательные работы были проведены в Шалкарском, Хромтауском, Уилском районах.

«Всего на дорогах области 22 января было спасены из снежных заносов 172 человека, 113 пассажиров направлены в пункты обогрева. На сегодняшний день из-за обильного снега расчищены республиканские дороги, ряд областных дорог продолжают расчищать и они закрыты», - говорит сотрудник ДЧС Сабина Серикова.