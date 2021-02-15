172,3 тысячи казахстанцев зарегистрированы в качестве безработных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации Бюро национальной статистики, в Казахстане официально на конец января 2021 года 172,3 тысячи человек зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 1,9% от численности рабочей силы. Об этом передает МИА «Казинформ».

В IV квартале 2020 года в экономике республики были заняты 8,7 млн человек. Среди занятого населения 6,7 млн человек (76,3% от общего числа занятых) были заняты по найму. Численность безработных, по методологии Международной организации труда, составила 453 тысячи человек, уровень безработицы – 4,9%.

В IV квартале 2020 года на рынке труда отмечены некоторые признаки восстановления. Численность временно неработающих, по причине приостановки деятельности по сравнению с III кварталом 2020 года сократилась на 93,7%, и составила 8,3 тысячи человек. Из них 36% - работники сферы образования, 17,5% - торговли, 12,3% - предоставления услуг по проживанию и питанию.

По сравнению с III кварталом 2020 года на 36,2% сократилась численность занятых, отработавших меньше часов на основной работе, по причине снижения объема работ (неполный рабочий день) и инициативе работодателя.







