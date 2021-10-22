1719 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1719 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 66,

город Алматы - 387,

город Шымкент - 45,

Акмолинская область - 76,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 111,

Атырауская область - 63,

Восточно-Казахстанская область - 224,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 152,

Костанайская область - 235,

Кызылординская область - 25,

Мангистауская область - 53,

Павлодарская область - 98,

Северо-Казахстанская область - 97,

Туркестанская область - 63.

Итого выздоровевших в Казахстане - 867961.