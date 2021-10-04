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    08:02, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    1717 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 288

    город Алматы - 429

    город Шымкент - 28

    Акмолинская область - 53

    Актюбинская область - 38

    Алматинская область - 133

    Атырауская область - 23

    Восточно-Казахстанская область - 100

    Жамбылская область - 47

    Западно-Казахстанская область - 51

    Карагандинская область - 179

    Костанайская область - 107

    Кызылординская область - 17

    Мангистауская область - 4

    Павлодарская область - 122

    Северо-Казахстанская область - 72

    Туркестанская область - 26

    Всего в стране выявлено 892710 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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