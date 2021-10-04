08:02, 04 Октябрь 2021 | GMT +6
1717 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 288
город Алматы - 429
город Шымкент - 28
Акмолинская область - 53
Актюбинская область - 38
Алматинская область - 133
Атырауская область - 23
Восточно-Казахстанская область - 100
Жамбылская область - 47
Западно-Казахстанская область - 51
Карагандинская область - 179
Костанайская область - 107
Кызылординская область - 17
Мангистауская область - 4
Павлодарская область - 122
Северо-Казахстанская область - 72
Туркестанская область - 26
Всего в стране выявлено 892710 заболевших.