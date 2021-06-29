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    14:24, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    171 пассажира с «красным» статусом  выявили в аэропорту Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Алматы выявили 171 пассажира с «красным» статусом. Об этом в ходе онлайн-брифинга в РСК Алматы сообщила заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, с помощью проекта «Ashyq» можно предотвратить распространение эпидемии.

    «В аэропорту города Нур-Султана было зафиксировано 252 случаев, а в аэропорту города Алматы - 171 случай, где у граждан были положительные статусы, и несмотря на это, они пытались вылететь. Это говорит о том, что проект позволил предотвратить заражение минимум 15 тысяч казахстанцев и 61 летальный случай», - сказала Салтанат Лесбаева.

    При этом она отметила, что в случае выявления посетителей, подлежащих изоляции, органы санитарно-эпидемиологического контроля вправе привлечь их к административной ответственности.

    «Самое главное, строго соблюдать карантинные меры и не посещать места массового скопления людей без необходимости. Санитарные врачи рекомендуют использовать маску и соблюдать дистанцию», - сказала Салтанат Лесбаева.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Безопасность Алматы
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