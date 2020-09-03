171 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 459 человек, среди которых 34 ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
В стационарах находится 3 196 пациентов, на амбулаторном уровне – 3 263.
171 человек находится в тяжелом состоянии, 19 – в крайней степени тяжести, 28 – на аппаратах ИВЛ.
Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.
Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального представителя Минздрава.
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