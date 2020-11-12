171 нарушение в ходе операции «Бекіре» выявили полицейские в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау полицейские подвели итоги операции «Бекіре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области завершился осенний этап оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2020», направленного на борьбу с браконьерством, а также выявление и пресечение любого незаконного оборота рыбы и рыбной продукции.

За полтора месяца - с 10 сентября по 31 октября, сотрудники департамента полиции региона выявили 171 нарушение, в том числе 162 факта браконьерства и нарушений правил рыболовства и 9 фактов незаконного провоза рыбы. За этот период задержано 174 нарушителя. У них изъято 2 тонны 645 кг рыбы, большая часть которой - 2 тонны 031 кг - осетровых пород. Кроме того, изъято два килограмма чёрной икры, 162 единицы орудий лова и 9 плавсредств - из них шесть лодок типа «Байда»). Возбуждено 12 уголовных дел: четыре по статье 335 «Незаконная добыча рыбных ресурсов» и восемь по статье 339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных» УК РК», - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

В административном порядке за нарушение правил рыболовства (ст. 383 КоАП РК) - составлено 158 протоколов, из которых семь материалов направлены на рассмотрение в суд. Наряду с этим, органами внутренних дел наложено штрафов на общую сумму в 2,1 млн. тенге, из них взысканы уже 944 тысячи тенге.