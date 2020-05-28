171 миллион тенге на летний отдых учащихся выделили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На организацию летнего отдыха в лагерях в Западно-Казахстанской области, по информации областного управления образования, выделили 171 миллион тенге, но еще неизвестно, откроются ли летние лагеря в этом году из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ».

По плану в регионе должны начать работать в летний сезон 19 организаций отдыха и оздоровления школьников, в их числе загородные оздоровительные лагеря, расположенные в лесных массивах, либо граничащие с ними, а также вблизи открытых водоемов.

Ежегодно перед началом летнего периода департаментом ЧС ЗКО и его территориальными подразделениями проводится комплекс мер по обеспечению безопасного отдыха детей. По информации руководителя департамента Жасулана Джумашева, из 19 летних детских лагерей шесть расположены вблизи водоемов и на территории 12 лагерей установлены модульно-каркасные бассейны.

Все инструкторы, обеспечивающие безопасность детей в лагерях, проходят курсы первоначальной подготовки на базе оперативно-спасательного отряда департамента. Перед открытием лагерей водолазами ОСО будет обследовано дно открытых водоемов для исключения фактов травматизма детей. Для предупреждения ЧС на водоемах подготовлены 72 спасателя, 21 плавсредство, один катер и 15 автомобилей для проведения поисково-спасательных работ и рейдовых мероприятий.

Но в этом году пандемия коронавируса может изменить всё в любой момент. «По области зарегистрированы 493 случая коронавирусной инфекции, в том числе заражены 25 детей до 14 лет. На этой неделе повысился прирост заболеваемости, он составил 9,2%. 7 из 19 летних лагерей сейчас функционируют как провизорные стационары, в двух сейчас идет капитальный ремонт, в остальных идут подготовительные работы к летнему сезону», - пояснил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Руслан Шазадаев.

Несмотря на то, что подготовительные работы идут, открытие летних лагерей зависит от общей эпидемиологической картины в регионе. Иначе говоря, выделен 171 млн тенге, но лагеря откроются только в том случае, если прирост заболеваемости будет держаться на отметке 7% в течение семи дней. Если этого не произойдет, то для детей будет организован онлайн-досуг. Соответственно, финансовые средства будут пересмотрены.

Автор: Аида Галиева