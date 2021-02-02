171 медработник провакцинирован против COVID-19 в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 122 человека прошли вакцинацию в городских поликлиниках, а 49 - в районных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В первый день вакцинации в Павлодарской области прививку от COVID-19 получил 171 медицинский работник. 122 человека прошли вакцинацию в городских поликлиниках, а 49 - в районных», - сообщила пресс-служба управления здравоохранения Павлодарской области.

По данным облздрава, поэтапная вакцинация от коронавирусной инфекции началась накануне, первого февраля. Перед проведением процедуры каждый пациент прошел обязательный медосмотр.

Напомним, первая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в регион поступила в количестве 1200 доз.