1700 предметных кабинетов были оборудованы в казахстанских школах

— В текущем учебном году в 967 школах было оборудовано рекордное количество современных предметных кабинетов — около 1700, — по таким предметам, как робототехника, химия, биология, физика и STEM. В следующий период планируется перевести школьную инфраструктуру в единый современный формат. В соответствии с поручением Главы государства началась реализация программы реновации школ. В 2025 году в рамках этой программы будет проведена модернизация 248 школ, — сказала Мереке Нурмуханова.

Спикер также сообщила, что 1,7 млн учеников из социально уязвимых семей и начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Совместно с Министерством здравоохранения пересмотрены стандарты питания детей в организациях образования. Это важный шаг, направленный на обеспечение учебы детей в безопасной и комфортной среде, а также получение качественного образования.

Как сообщила Мереке Нурмуханова, одно из главных достижений 2024-2025 учебного года — возвращение с призами каждого второго казахстанского школьника, участвовавшего в международных олимпиадах. В копилке национальной сборной 362 медали, в том числе 41 золотая. Это четкое доказательство высокой оценки качества казахстанского образования на международном уровне. В этом учебном году более 40% учеников приняли участие в интеллектуальных меропритиях республиканского и международного уровня.

В Казахстане построено более 1200 новых школ: ликвидированы аварийные и трехсменные - подробнее читайте здесь.