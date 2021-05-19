-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1700 доз «синтетики» изъяли у студента колледжа в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли синтетический наркотик в особо крупном размере у 19-летнего студента колледжа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, при обыске в арендованной квартире подозреваемого обнаружили несколько целлофановых пакетов, в которых находилось 341,1 грамм порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что порошок - это «альфа-PvP», известный под названием «соль», один из наиболее сильнодействующих синтетических психоактивных веществ.
«В настоящее время избирается мера пресечения. Задержанный утверждает, что хранил такое количество наркотиков, достаточное для производства около 1 700 доз, для личного использования. На учёте как наркозависимый он не состоит. Вместе с «солью» на съёмной квартире изъяли упаковочный материал и граммовые весы», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности проверяют возможную причастность подозреваемого к сбыту наркотиков и интернет-ресурс, через который происходила поставка наркотика.
Молодому человеку предстоит понести уголовную ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку наркотиков в особо крупном размере.
- Пограничники задержали нарушителя госграницы, находящегося в международном розыске
- В отношении должностных лиц департамента полиции Нур-Султана проводят досудебное расследование
- Объемы производства сельхозпродукции снизились в СКО
- Маслоэкстракционный завод построят в СКО
- Восстановить заброшенные дома в райцентрах поручил аким СКО
- В СКО каждый пятый выявленный за сутки случай коронавируса - завозной
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана