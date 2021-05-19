1700 доз «синтетики» изъяли у студента колледжа в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли синтетический наркотик в особо крупном размере у 19-летнего студента колледжа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, при обыске в арендованной квартире подозреваемого обнаружили несколько целлофановых пакетов, в которых находилось 341,1 грамм порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что порошок - это «альфа-PvP», известный под названием «соль», один из наиболее сильнодействующих синтетических психоактивных веществ.

«В настоящее время избирается мера пресечения. Задержанный утверждает, что хранил такое количество наркотиков, достаточное для производства около 1 700 доз, для личного использования. На учёте как наркозависимый он не состоит. Вместе с «солью» на съёмной квартире изъяли упаковочный материал и граммовые весы», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности проверяют возможную причастность подозреваемого к сбыту наркотиков и интернет-ресурс, через который происходила поставка наркотика.

Молодому человеку предстоит понести уголовную ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку наркотиков в особо крупном размере.