170 проектов поддержали по программе ДКБ-2025 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года поддержали 170 проектов в виде кредитования и гарантирования займов по государственной программе «Дорожная карта бизнеса – 2025», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала фонда поддержки предпринимательства «Даму», сумма кредитного портфеля превысила 4,3 млрд тенге, гарантирования – 2,1 млрд тенге.

Одним из успешных кейсов получения господдержки можно назвать опыт крупной кондитерской компании ViZaVi Сompany.

В прошлом году предприятие получило возможность приобрести автотранспорт для развития торговли и построение дистрибуции. Несмотря на сложный период, сохранили рабочие места.

«Поддержка была очень своевременной. Из-за пандемии объемы продаж и, соответственно, доходы значительно снизились. Возникла острая необходимость искать новые рынки для реализации продукции. Сейчас идет активная работа в этом направлении – уже действуют новые структурные подразделения в городах Павлодар, Нур-Султан. Помимо этого, развивается дистрибуция в Алматы и Усть-Каменогорске», – рассказала генеральный директор компании Лейла Сайдашева.

Предприятие пользуется господдержкой не первый раз. В 2013 году по программе ДКБ-2020 компания приобрела необходимое оборудование, в 2014 по «Карте поддержки предпринимательства региона» купили новейшее итальянское оборудование «Сандоре». Оно позволило заметно увеличить производительность труда и расширить ассортимент продукции.

«Сейчас мы развиваем новое направление – изготовление продукции с длительными сроками хранения. При этом сохраняя принципы натуральности и чистоты этикетки. Желаемый результат – итог собственных долговременных разработок новых рецептур», – отметила Лейла Сайдашева.

Еще одно предприятие, которому помогла господдержка – SMBGROUP Family. Компания запустила производство по изготовлению полипропиленовой тары в период пандемии.

При поддержке государства инвестор получил льготный кредит, за счет бюджетных средств подвели инженерную инфраструктуру.

В филиале Фонда «Даму» отметили, что в этом году большая часть поддержанных проектов относится к отраслям оптовой и розничной торговли, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности и строительства. Представлены проекты в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства, предоставления услуг, операции с недвижимым имуществом, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, искусства, развлечения и отдыха.



