170 млн тенге выделит государство на социальные волонтерские проекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 170 млн тенге выделит государство на социальные волонтерские проекты. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе торжественной церемонии запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы обратить внимание на один проект, который называется «Жана бастама». 170 млн тенге выделяется государством, это значит, что 170 социальных проектов, 170 волонтерских организаций смогут по одному миллиону тенге получить. Это для них задел для того, чтобы быть волонтером. То есть они эти деньги получают не как зарплату, а чтобы на эти деньги смогли горячее питание для волонтеров организовать, инвентарь приобрести, организовать проезд», - сказал Даурен Абаев.

Министр выразил уверенность в том, что этот год увеличит число волонтеров.

«Тысяча волонтеров будут оказывать помощь, тысяча наставников будут работать для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, ну и 14 тыс. старшеклассников к ЕНТ английскому мы планируем обучить и подготовить. Более семи тыс. гражданам мы окажем помощь», - добавил Даурен Абаев.