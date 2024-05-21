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    09:24, 21 Май 2024 | GMT +6

    170 кг мефедрона изъято при обыске нарколаборатории в Павлодаре

    170 кг мефедрона изъято при обыске нарколаборатории в Павлодаре
    Фото: КНБ РК

    11 мая 2024 года Комитетом национальной безопасности при содействии ПСН «Беркут» и координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в  Павлодаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев.

    170 кг мефедрона изъято при обыске нарколаборатории в Павлодаре
    Фото: КНБ РК

    При обыске дома в дачном массиве обнаружено и изъято более 170 кг мефедрона, 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

    Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет 4,2 млрд тенге, а объем — свыше 680 тысяч доз.

    170 кг мефедрона изъято при обыске нарколаборатории в Павлодаре
    Фото: КНБ РК

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Павлодар Борьба с наркотиками Борьба с преступностью КНБ Наркомагазины Павлодарская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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