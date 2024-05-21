170 кг мефедрона изъято при обыске нарколаборатории в Павлодаре

11 мая 2024 года Комитетом национальной безопасности при содействии ПСН «Беркут» и координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в Павлодаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев.

Фото: КНБ РК

При обыске дома в дачном массиве обнаружено и изъято более 170 кг мефедрона, 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет 4,2 млрд тенге, а объем — свыше 680 тысяч доз.

Фото: КНБ РК

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.