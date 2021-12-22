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170 детям пришли на помощь спасатели ВКО в уходящем году

22 Декабря 2021 20:47
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170 детям пришли на помощь спасатели ВКО в уходящем году

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели ДЧС ВКО подвели итоги года своих непростых рабочих будней. За этот период они открыли 772 двери, помогли 170 «заблокированным» и попавшим в беду детям, оказали помощь 134 пожилым гражданам и инвалидам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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В 2021 «трендом по спасению» стало оказание помощи парнокопытным.

Год начался с оказания помощи замерзающим на острове в городе Семей лошадям. И в течение года сотрудники службы ЧС вызволяли коров и лошадей из ям и канав, применяя не только свою силу, но и спецтехнику.

Также еженедельно «спасали» котов, высоко забравшихся на деревья. Собак извлекали из люков колодцев, подполья веранд и между стен домов.

Все лето спасатели боролись с осиными гнездами, на которые жаловались жители.

Таким образом спасено 12 КРС, 46 собак, 26 кошек и ликвидировано 33 опасных осиных гнезда.


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#Восточно-Казахстанская область   #МЧС   #Спасение   #Итоги 2021 года  
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