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170 человек выздоровели от КВИ
2 Июня 2020 15:00
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город Нур-Султан - 1,
город Алматы - 15,
город Шымкент - 43,
Акмолинская область - 1,
Атырауская область - 83,
Кызылординская область - 8,
Туркестанская область - 2,
Северо-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 1,
Мангистауская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5757:
г. Нур-Султан – 1144,
г. Алматы – 1613,
г. Шымкент – 358,
Акмолинская область – 108,
Актюбинская область – 189,
Алматинская область – 191,
Атырауская область – 416,
Восточно-Казахстанская область – 54,
Жамбылская область – 196,
Западно-Казахстанская область – 316,
Карагандинская область – 256,
Костанайская область – 87,
Кызылординская область – 255,
Мангистауская область – 151,
Павлодарская область – 153,
Северо-Казахстанская область – 43,
Туркестанская область – 227.
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