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170 человек выздоровели от КВИ

2 Июня 2020 15:00
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170 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 1,

город Алматы - 15,

город Шымкент - 43,

Акмолинская область - 1,

Атырауская область - 83,

Кызылординская область - 8,

Туркестанская область - 2,

Северо-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 1,

Мангистауская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5757:

г. Нур-Султан – 1144,

г. Алматы – 1613,

г. Шымкент – 358,

Акмолинская область – 108,

Актюбинская область – 189,

Алматинская область – 191,

Атырауская область – 416,

Восточно-Казахстанская область – 54,

Жамбылская область – 196,

Западно-Казахстанская область – 316,

Карагандинская область – 256,

Костанайская область – 87,

Кызылординская область – 255,

Мангистауская область – 151,

Павлодарская область – 153,

Северо-Казахстанская область – 43,

Туркестанская область – 227.

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