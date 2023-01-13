170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для эвакуированных с трассы людей приготовили четыре пункта обогрева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за метели и плохой видимости на дороге по всем направлениям и для всех видов транспорта закрыто движение на трассе Экибастуз - поселок Шидерты», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По информации ведомства, возникло скопление 170 единиц техники, в том числе 65 грузовых и 105 легковых машин. Общее количество людей, которые там находятся, составляет 359 человек, в том числе 14 детей.

«В готовности находятся четыре пункта обогрева: гостиница «Сарухан», мечеть в поселке Шидерты, школа в поселке, физкультурно-оздоровительный комплекс. В гостинице «Сарухан» разместили 16 человек (5 легковых машин), в мечети Шидерты - 11 человек, из них 1 ребенок (5 легковых машин). Работники АО НК «Казавтожол» ведут очистку автодороги на 12 единицах техники. К работам также подключили двух сотрудников и машину ДЧС, 4 сотрудников и две единицы техники местной полицейской службы, двух человек и машину акимата», - проинформировали в департаменте по ЧС.

Ранее сообщалось, что 12 января в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге Кызылорда - Павлодар км 1135-1206, участок границы Карагандинской области - поселок Шидерты.

Фото: кадр из видео



