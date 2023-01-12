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    Дороги в Карагандинской и Павлодарской областях закрыты для всех видов транспорта

    12 Января 2023, 14:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения опубликовал оперативную информацию по ограничению движения на трассах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    С 13:30 часов в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    - Кызылорда-Павлодар км. 967-1135, участок поселок Молодежный-граница Павлодарской области;

    - Екатеринбург-Алматы км. 1446-1457, участок город Темиртау-город Караганда.

    С 13:30 часов в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Кызылорда-Павлодар км. 1135-1206, участок граница Карагандинской области-поселок Шидерты.

    Ранее сообщалось, что дорогу из Астаны в Павлодарскую область закрыли для движения.
    Карагандинская область Павлодарская область Транспорт Дороги Погода
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