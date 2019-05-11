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17 знаменитых и влиятельных личностей вошли в новый состав активистов ООН
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утвердил новый состав группы активистов в поддержку Целей устойчивого развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».
В группу вошли 17 знаменитых и влиятельных личностей из разных стран мира, шестеро из них - впервые. В их числе лауреат Нобелевской премии мира 2018 года Надя Мурад.
В задачу активистов входит распространение знаний о Целях устойчивого развития и продвижение идей, которые будут способствовать их скорейшему выполнению. Напомним, Цели, направленные на улучшение условий жизни всех жителей планеты и охрану окружающей среды, были приняты мировыми лидерами в сентябре 2015 года на саммите в Нью-Йорке. Сопредседателями нынешнего состава группы стали президент Ганы Нана Акуфо-Аддо и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
«В нашем распоряжении есть инструменты, необходимые для решения проблем, связанных с изменением климата, загрязнением окружающей среды, нищетой и неравенством. Они заложены в важнейших соглашениях 2015 года - повестке дня на период до 2030 года и Парижском соглашении по климату, - отметил Генеральный секретарь, представляя новый состав группы. - Однако инструменты ничего не значат, если их не использовать по назначению. Поэтому наш посыл сегодня и в любой другой день предельно ясен: нам необходимы активные действия, целеустремленность и политическая воля».
В числе активистов - влиятельные представители правительств, шоу-бизнеса, академических кругов, спортивного мира, частного сектора и неправительственных организаций. К примеру, Джек Ма - китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Форест Уитакер.
Этим людям предстоит наводить мосты между различными группами населения планеты, чтобы, объединив усилия, способствовать выполнению Целей устойчивого развития. «Сообща нам удастся превратить мечту в реальность», - заявила сопредседатель группы, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
«Если нам удастся наладить эффективную работу, мы сможем до 2030 года избавить от нищеты миллионы людей и существенно расширить социальную поддержку», - подчеркнул президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.
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