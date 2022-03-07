17 воспитанников жамбылской школы футбола играют в ФК «Тараз» в сезоне-2022

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В каком составе, с каким настроем и поставленными целями футбольная команда «Тараз» будет участвовать в казахстанском чемпионате по футболу – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В Казахстане стартует чемпионат республики, в котором в сезоне-2022 принимают участие 14 команд.

Жамбылский «Тараз» в первом туре уже сыграл в гостях против «Турана» из Туркестана со счетом 0:0, заработав одно очко. Первая домашняя игра жамбылской команды состоится 10 марта на Центральном стадионе Тараза против шымкентского «Ордабасы».

Тараз – это кузница футбольных мастеров, востребованных не только в Казахстане. Жамбылский регион славился футбольными талантами с советских времен. Здесь делали первые шаги олимпийский чемпион Евгений Яровенко, член сборной СССР Сеильда Байшаков. Из ныне выступающих известны Бауыржан Исламхан, Улан Конысбаев, Еркебулан Сейдахмет. Однако они, как и многие другие жамбылцы, теперь защищают цвета других казахстанских клубов. Отдельно стоит отметить Бахтиёра Зайнутдинова, играющего не последнюю роль в ведущем российском клубе ЦСКА.

Напомним, в 2021 году в составе футбольной команды «Тараз» были заявлены 26 игроков, из которых только четверо являются легионерами. Из остальных 22 игроков 19 – воспитанники клуба. Состав команды в минувшем году обновился на 60 – 70%, пришло много талантливой молодежи, однако костяк команды составили местные воспитанники.

Как рассказали в пресс-службе ФК «Тараз», в рамках подготовки к сезону клуб провел в турецкой Анталье учебно-тренировочные сборы, которые можно назвать весьма плодотворными. В ходе сборов клуб сыграл серию товарищеских матчей, подписал целый ряд собственных воспитанников и других казахстанских игроков, а также пять легионеров. Состав команды на предстоящий сезон полностью был сформирован.

«Проведенные товарищеские матчи завершились со следующими результатами. «Ульпиана» (Косово) – 0:1 «Падерборн-мол» (Германия) – 3:0, «Колубара» (Сербия) – 0:3, «Алашкерт» (Армения) – 0:1, «Торпедо» (Москва) – 0:1, СКА-Хабаровск (Россия) – 1:4, «Кубань» (Краснодар, Россия) – 0:1, «Акрон» (Россия) – 0:0, «КамАЗ» (Россия) – 1:0. В серии контрольных матчей стоит выделить победу над германским «Падерборном» (молодежная команда), а также победу в последнем матче против «КамАЗа» из российского ФНЛ», - пояснили в пресс-службе клуба.

В товарищеских матчах было просмотрено большое количество игроков. В результате контракты с клубом подписали воспитанники жамбылской школы футбола Бауыржан Байтана, Мухамеджан Сейсен, Елдос Ахметов, Абзал Таубай, Алишер Сулей, Максат Амирханов, Берик Айтбаев, Адилет Кенесбек, Абылайхан Жумабек, Динмухамед Караман, Нурлан Диаров, Жалгас Жаксылыков, Жакып Кожамберды, Бекзат Шадманов, Ерсултан Калдыбеков, Бауыржан Рахмет, Бектас Нурдаулет.

Соглашение с клубом продлили игроки прошлогоднего состава – Марат Шахметов, Алмас Сапаргалиев, Ермек Куантаев.

Если говорить о легионерах, то на 2022 год контракт с таразским клубом подписал болгарский футболист Милен Гамаков, который выступал за «Черноморец» и «Нефтохимик» из родного болгарского города Бургоса, за его плечами также матчи за другие болгарские и польские клубы. 27-летний игрок может сыграть на позиции центрального защитника, либо опорного полузащитника.

Также пополнил команду 24-летний грузинский защитник Лука Гадрани, вызывавшийся в молодежные и юношеские сборные Грузии. Выступал он и за грузинские, иранские и латвийские профессиональные клубы.

Соглашение с командой также подписал игрок сборной Гаити Алекс Жуниор, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Атырау». В послужном списке легионера выступления за гаитянские, португальские и армянские клубы. Алекс – двукратный чемпион Армении и обладатель Суперкубка страны в составе «Арарат-Армения».

Приобрел клуб вратаря из России Дениса Кавлинова, который выступал за российские и казахстанские команды, а также бразильского форварда Жорже Элиаса. Он играл за бразильские, украинские и литовский клубы.

В ФК «Тараз» поменялось руководство клуба. Новым руководителем футбольного клуба «Тараз» стал известный в прошлом казахстанский футболист Жандос Ахметов. Уроженец Жамбылской области, он в свое время защищал цвета «Тараза». Имеет опыт работы в бизнес-среде, что должно положительно сказаться на новом поприще руководства футбольным клубом. Помогают новому руководителю клуба заместители Каиржан Андакулов и Даулет Улымбеков.

«Для каждого из нас этот клуб многое значит, и я уверен, что все мы хотим видеть его в лидерах чемпионата, - говорит Жандос Ахметов. – Администрация футбольного клуба будет делать все для того, чтобы игроки команды не испытывали никаких технических проблем или трудностей. Нам нужен здоровый микроклимат в команде, без каких-либо интриг. И если в этом году много внимания придется уделять решению финансовых вопросов, то в будущем мы хотели бы ставить более высокие и конкретные задачи. Наши болельщики хотят видеть команду на европейской арене, и для этого мы все должны приложить усилия. Надеюсь, у нас все получится».

Руководитель команды подробно прояснил ситуацию по финансовым вопросам.

«За прошлый 2021 год у клуба образовалась определенная задолженность, в том числе по заработной плате игрокам и сотрудникам. К сожалению, клуб не может единовременно закрыть образовавшиеся долги, так как необходимо выдавать заработную плату людям и за текущий период. Тем не менее, акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым и областным управлением физкультуры и спорта поставлена первоочередная задача – погашение всей задолженности перед футболистами и сотрудниками, образовавшаяся в течение прошлого года. Мы рассчитываем, что она будет погашена в течение нескольких месяцев», - сказал Жандос Ахметов.

По его словам, клуб гарантирует погашение заработной платы тренерам, игрокам и персоналу команды.

В минувшем году в клубе, как и в других командах КПЛ, образовалась определенная кредиторская задолженность, вызванная изменениями в плане введения лимита на финансирование клубов из государственного бюджета. Отметим, что соответствующее Постановление о введение лимита финансирования было введено уже после начала сезона, когда профессиональные клубы уже подписали игроков. Но руководство областного акимата юридически уже не могло осуществлять запланированное финансирование.

В результате заложниками этой ситуации оказались все клубы страны. «Тараз в их числе не имел возможности полностью рассчитаться по своим обязательствам. В то же время клуб не имел права расторгать ранее заключенные контракты с футболистами и специалистами, иначе могли бы последовать санкции со стороны УЕФА и ФИФА.

Помимо основной команды, в сезоне-2021 клуб финансировал из выделенных средств содержание двух молодежных команд, участвовавших в первой и второй лигах, а также футбольного центра, воспитанники которого принимали участие в первенстве республики. В ФЦ «Тараз» занимаются футболом около 600 юношей и девушек. Их экипировка ставилась во главу угла, однако решение вопроса также было отложено ввиду объявленного лимитного финансирования.

В результате клуб прошлый год закончил с убытком. Однако в нынешнем году ФК «Тараз» намерен полностью погасить имеющиеся долги в течение нынешнего сезона. И первые выплаты уже начались.

Отметим, что в клубе с пониманием относятся к лимитированию финансирования профессиональных клубов со стороны госбюджета с целью оказания более действенной поддержки развитию детско-юношеского спорта. Клуб продолжит курс на приглашение в состав основной команды собственных воспитанников, а в отношении легионеров будет соблюдаться принцип не более пяти иностранцев, подчеркнули в пресс-службе ФК «Тараз».

Тренерский штаб ФК «Тараз» возглавил воспитанник местного футбола Нуркен Мазбаев.

В 2018 году Нуркен Мазбаев уже работал спортивным директором и рулевым команды и вывел дружину в число клубов Премьер-Лиги из первой лиги. Ассистентами главного тренера стали местные воспитанники, в прошлом игроки жамбылской команды Ерлан Елеусинов, Нурмат Мирзабаев. Спортивным директором клуба вновь назначен Азамат Ниязымбетов.

«Я очень рад вернуться в команду, которая для меня является родной, - сказал Нуркен Мазбаев. – Вы знаете, что сегодня в стране сложилась непростая ситуация, но жизнь постепенно налаживается, и нужно думать о футболе. Надеюсь, мы создадим команду единомышленников и сможем выполнять поставленные задачи. Я хотел бы, чтобы у нас было меньше разговоров не о футболе, тогда всем будет легче работать. Надеюсь, мы добьемся хороших результатов».

Еще одним ассистентом главного тренера стал воспитанник клуба Азиз Анарметов. Вратарей по-прежнему будет тренировать Олександр Глущенко.

Таким образом, таразский клуб делает ставку на игроков чемпионского состава «Тараза» 1996 года, подчеркнули в клубе.

Отметим, что, как и в прошлом 2021 году, под эгидой клуба выступит команда «Тараз – Каратау», которая заявляется в первую лигу футбольного первенства. Во второй лиге выступит команда молодежная команда «Тараз-М».

С соблюдением всех мер предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией накануне старта сезона руководство футбольного клуба «Тараз» встретилось с журналистами и болельщиками команды. В пресс-центре на базе клуба на вопросы гостей отвечали руководитель ФК Жандос Ахметов, главный тренер Нуркен Мазбаев и спортивный директор Азамат Ниязымбетов.

Отвечая на вопросы гостей, Жандос Ахметов и Нуркен Мазбаев рассказали о принципах формирования состава команды.

Спикеры отметили, что главными задачами клуба на нынешний сезон являются качественная игра и упорная борьба в каждом матче, достижение максимально положительного результата и высокая строчка турнирной таблицы.

Помимо этого, в этом году линия футбольного клуба «Тараз» по набору в команду доморощенных игроков будет продолжена. Команда вновь будет строиться по принципу приоритета собственных воспитанников. В этом сезоне сохранится костяк из местных воспитанников, защищавших цвета «Тараза» в прошлом году.

Игроки в команде «Тараз» настроены дать бой любому сопернику.

В этом году «Тараз» представлен в двух комплектах игровой формы – светло-синей и белой футболках и трусах, с нанесенными логотипами клуба.

Состав команды на сезон-2022

Вратари: №24 Джурахон Бабаханов (1991) №74 Мухаммеджан Сейсен (1999) №78 Денис Кавлинов (1995, Россия)

Защитники: №3 Нурлан Даиров (1995) №4 Бекзат Шадманов (1997) №5 Адилет Кенесбек (1996) №13 Ермек Куантаев (1990) №14 Берик Айтбаев (1991) №20 Максат Амирханов (1992) №22 Алекс Джуниор (1993, Гаити) №44 Лука Гадрани (1997, Грузия) № 33 Жалгас Жаксылыков

Полузащитники: №6 Марат Шахметов (1989) №7 Абзал Таубай (1995) №8 Милен Гамаков (1994, Болгария) №10 Бауыржан Байтана (1992) №11 Динмухамед Караман (2000) №17 Жакып Кожамберды (1992) №19 Еркебулан Тойбеков (2002) №23 Алмас Сапаргалиев (1993) №25 Бектас Нурдаулет (1998) №70 Бауыржан Рахмет (2003) №77 Алишер Сулей (1995) №88 Ерсултан Калдыбеков (2002)

Нападающие: №9 Абылайхан Жумабек (2001) №30 Жорже Дос Сантос (1991, Бразилия)

Главный тренер: Нуркен Мазбаев (1972)

Снимки предоставлены пресс-службой ПФК «Тараз».







