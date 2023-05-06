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17 ветеранов в ВКО получили по 1,5 млн тенге

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Мая 2023, 20:41
17 ветеранов в ВКО получили по 1,5 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО проживают 17 ветеранов ВОВ, 113 тружеников тыла с наградами; 5601 тружеников тыла без наград, а также 2153 лиц, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«На сегодня произведена единовременная материальная помощь ко Дню Победы 17 ветеранам ВОВ по 1 млн 500 тысяч тенге на общую сумму 25 500 тысяч тенге; 2153 лицам, приравненным к участникам и инвалидам ВОВ и другим категориям приравненных по 100 тысяч тенге на общую сумму 215 300 тысяч тенге; 113 труженикам тыла с наградами по 100 тысяч тенге на общую сумму 11 370 тысяч тенге», - сообщил в ходе пресс-конференции региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ ВКО Досхан Кайргазинов.

Кроме того, 5601 труженик тыла без наград получили по 50 тысяч тенге на общую сумму 280 млн 50 тысяч тенге.

Общая сумма выплат к 9 Мая 2023 года из бюджета составляет 532 млн 220 тысяч тенге


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