17 уведомлений АЗРК исполнили субъекты рынка продовольственных товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие две недели территориальными подразделениями Агентства по защите и развитию конкуренции в отношении субъектов рынка продовольственных товаров дополнительно вынесено 21 уведомление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Итого в целом за три месяца т.г. вынесено 46 уведомлений по признакам антиконкурентных согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением, из которых 19 уведомлений - по яйцам куриным, 11 – по подсолнечному маслу, 7– по сахару, 4 – по гречневой крупе, 2 – по молочной продукции, 2 – по мясу кур, 1 – по макаронным изделиям (рожки). На сегодняшний день субъектами рынка продтоваров исполнено 17 уведомлений о принятии мер по устранению признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции (9 - по яйцам куриным в Шымкенте, Костанайской, Атырауской, Жамбылской, Акмолинской, Павлодарской областях, СКО, 3 - по сахару в Жамбылской и Карагандинской областях, 2 - по гречневой крупе в Карагандинской области, 3 - по маслу подсолнечному в г. Шымкенте, Карагандинской области, СКО)», - проинформировали в агентстве.

По информации ведомства, при исполнении уведомлений производители яиц куриных заявили о снижении цен на 5% (в Шымкенте, Акмолинской, Костанайской областях), на 10% - оптовые поставщики по подсолнечному маслу в СКО, по сахару и крупе гречневой - в Карагандинской области.