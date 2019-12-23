17 уголовных дел заведено на граждан России по фактам интернет-мошенничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции Рустем Дюсетаев рассказал о фактах мошенничества при продаже квартир и машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мошенники размещают объявление о продаже квартиры, автомашины, указывая низкую стоимость. Обычно покупатель не может дозвониться на указанный абонентский номер (либо в объявлении указывается контактный номер мессенджера). В ходе переписки мошенник поясняет, что находится в другом городе либо за рубежом», - сказал Рустем Дюсетаев на пресс-конференции в МВД.

В качестве гарантии наличия денег просит открыть счет в международной платежной системе (Unistream, Western Union и т.д.) на себя или родственника и перечислить туда согласованную сумму.

«Будучи уверенными в том, что никто без ведома владельца счета не сможет снять деньги, доверчивые покупатели переводят деньги и отправляют фото чека мошеннику», - добавил спикер.

Уловка состоит в том, что преступник получал номер платежа, а деньги снимал по поддельным документам на имя владельца счета.

«К примеру, расследуются 17 уголовных дел, по которым установлена причастность граждан Российской Федерации, во всех случаях денежные переводы снимались в России. Решается вопрос о передаче дел в соответствии с нормами международного права», - заключил Р. Дюсетаев.