17 участников схемы хищения дизтоплива задержаны в Карагандинской области

В Карагандинской области силовики пресекли масштабную преступную деятельность, связанную с систематическим хищением дизельного топлива с железнодорожных составов. В деле фигурируют 17 участников, задокументировано 28 эпизодов краж, а во время обысков изъяты топливо, оружие, боеприпасы и наркотики.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с департаментом КНБ по региону, линейной полицией и при содействии транспортной прокуратуры ликвидировали деятельность группы, действовавшей на станции Ащису Бухар-Жырауского района.

В ходе операции проведено 14 обысков, в результате которых изъято около полутонны дизельного топлива, пустые канистры для его перевозки, незарегистрированное огнестрельное оружие, утраченное еще в 2017 году в России, 26 боеприпасов, мобильные телефоны и наркотические вещества.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

