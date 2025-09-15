РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:54, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    17 участников схемы хищения дизтоплива задержаны в Карагандинской области

    В регионе раскрыта крупная преступная группа, систематически воровавшая дизельное топливо с железнодорожных составов. Всего задокументировано 28 эпизодов краж, изъяты полтонны топлива, оружие, боеприпасы и наркотики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Карагандинской области

    В Карагандинской области силовики пресекли масштабную преступную деятельность, связанную с систематическим хищением дизельного топлива с железнодорожных составов. В деле фигурируют 17 участников, задокументировано 28 эпизодов краж, а во время обысков изъяты топливо, оружие, боеприпасы и наркотики.

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с департаментом КНБ по региону, линейной полицией и при содействии транспортной прокуратуры ликвидировали деятельность группы, действовавшей на станции Ащису Бухар-Жырауского района.

    В ходе операции проведено 14 обысков, в результате которых изъято около полутонны дизельного топлива, пустые канистры для его перевозки, незарегистрированное огнестрельное оружие, утраченное еще в 2017 году в России, 26 боеприпасов, мобильные телефоны и наркотические вещества.

    По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

    Ранее сообщалось, что прокуратурой Мангистауской области в прошлом году проведены проверки в предприятиях нефтегазовой отрасли. 

    Айзада Агильбаева
    Автор
