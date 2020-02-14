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17 тысяч саженцев обязали высадить вырубивших деревья строителей ТРЦ в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы строителей торгово-развлекательного центра, которые вырубили деревья вдоль Кульджинской трассы, заставят посадить 17 тыс. новых саженцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Алматы экоактивисты ранее заявили о вырубке деревьев на пересечении Кульджинской трассы и улицы Бухтарминской.
«Вчера, позавчера в соцсетях все это видел, и ранее мы сами все это освещали. Управлением зеленой экономики подан иск. Он уже месяца два рассматривается в судебных органах. На них возлагается пятикратное возмещение, где-то порядка 17 тыс. деревьев они должны восстановить. Таким был вердикт управления зеленой экономики», - сказал на брифинге аким Медеуского района Алматы Султанбек Макежанов.
При этом он отметил, что вырубку провели без согласования.
«Они в известность не поставили. Ранее там было ограждение небольшое, зашли сначала в поле, сделали какую-то работу и за одну ночь провели вот такие вандальные вещи, поэтому управление зеленой экономики сейчас судится», - сказал он.
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