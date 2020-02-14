17 тысяч саженцев обязали высадить вырубивших деревья строителей ТРЦ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы строителей торгово-развлекательного центра, которые вырубили деревья вдоль Кульджинской трассы, заставят посадить 17 тыс. новых саженцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы экоактивисты ранее заявили о вырубке деревьев на пересечении Кульджинской трассы и улицы Бухтарминской.

«Вчера, позавчера в соцсетях все это видел, и ранее мы сами все это освещали. Управлением зеленой экономики подан иск. Он уже месяца два рассматривается в судебных органах. На них возлагается пятикратное возмещение, где-то порядка 17 тыс. деревьев они должны восстановить. Таким был вердикт управления зеленой экономики», - сказал на брифинге аким Медеуского района Алматы Султанбек Макежанов.

При этом он отметил, что вырубку провели без согласования.

«Они в известность не поставили. Ранее там было ограждение небольшое, зашли сначала в поле, сделали какую-то работу и за одну ночь провели вот такие вандальные вещи, поэтому управление зеленой экономики сейчас судится», - сказал он.