17 тысяч резервных коек для пациентов с коронавирусом подготовили в гостиницах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о мерах по развертыванию ковидных госпиталей в гостиницах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день развернуто 46 745 коек. У нас есть резервные койки, которые мы готовили - 17 тысяч, которые разворачиваются в гостиницах. Это очень мало, если взять Нур-Султан, то мы расширяем Ramada Plaza. Там был у нас 200 коек, сейчас еще расширяется на 100 коек на всякий случай, если будет массовое поступление, куда будут попадать пациенты в основном средней тяжести. Чтобы не трогать больницы, которые сегодня оказывают экстренную плановую помощь пациентам с другими заболеваниями, мы сейчас готовим такие не медицинские объекты для средне-тяжелых больных», - пояснила Ажар Гиният во время брифинга в СЦК.
Вице-министр проинформировала, что в Алматы ковидные госпитали развертывают в Алматы арене.
«Он (комплекс «Алматы арена» - ред.) уже показал свою эффективность. По крайней мере, пациенты были под наблюдением, и там имеются восемь реанимационных коек, так называемая интенсивная палата. Немедицинские организации разворачиваются там, где очень высокая плотность населения. Пока другие регионы справляются. На сегодняшний день занятость коек по республике составляет 53 процента, реанимационных коек - 43 процента», - сказала Ажар Гиният.
Она также отметила, что в Алматы разворачивать «ковидные койки» в гостиницах пока нет необходимости.
- Еще одну китайскую вакцину от коронавируса планирует закупить Казахстан
- «Синий» статус могут убрать из Ashyq
- Как упрощены требования по подключению к проекту Ashyq
- Ношение масок проверяют в автобусах Алматы: несколько человек оштрафовали
- Лидерам Ashyq в Костанае разрешили работать в выходные и праздники
- Сколько вакцин QazVac, Hayat-Vax и CoronaVac осталось в регионах Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана