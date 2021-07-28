17 тысяч резервных коек для пациентов с коронавирусом подготовили в гостиницах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о мерах по развертыванию ковидных госпиталей в гостиницах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день развернуто 46 745 коек. У нас есть резервные койки, которые мы готовили - 17 тысяч, которые разворачиваются в гостиницах. Это очень мало, если взять Нур-Султан, то мы расширяем Ramada Plaza. Там был у нас 200 коек, сейчас еще расширяется на 100 коек на всякий случай, если будет массовое поступление, куда будут попадать пациенты в основном средней тяжести. Чтобы не трогать больницы, которые сегодня оказывают экстренную плановую помощь пациентам с другими заболеваниями, мы сейчас готовим такие не медицинские объекты для средне-тяжелых больных», - пояснила Ажар Гиният во время брифинга в СЦК.